Мурманчане жалуются на работу управляющей компании, а сами не торопятся оплачивать оказываемые услуги

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проинспектировал содержание общедомового имущества и прилегающей территории дома № 114/1 по проспекту Кольскому. Поводом для выезда на место специальной комиссии послужили обращения горожан о ненадлежащем выполнении обслуживающей организации своих обязательств.

Нескошенная трава, частичное разрушение фасада, обшарпанные входные группы – все нарушения были зафиксированы рабочей группой, а ситуация взята на личный контроль главы администрации города Мурманска.

– Мы понимаем, что требования, предъявляемые жильцами к организации, обслуживающей их дом, обоснованы и обязательны к исполнению, – рассказал Андрей Сысоев. – Но и горожане не должны забывать о своих обязательствах перед жилищной компанией.

Как рассказала представитель обслуживающей организации, в доме низкая собираемость платежей за услуги по содержанию и ремонту жилья – около 30%.

Глава администрации города Мурманска дал поручение представителям профильных структур в кратчайшие сроки найти пути решения сложившейся ситуации. Контрольная проверка территории запланирована на конец текущей недели.