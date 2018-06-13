Мурманчанин Артем Крылов получил 100 баллов по информатике, а выпускник ковдорской школы № 1 Владислав Косабука показал высший результат на ЕГЭ по географии

Решением государственной экзаменационной комиссии Мурманской области 13 июня утверждены результаты единого государственного экзамена по географии, информатике и математике базового уровня в основной период.

28 мая в ЕГЭ по географии в основной период приняли участие 69 человек, экзамен по информатике сдавали 557 участников, 31 мая 2536 выпускников сдавали математику базового уровня.

Экзамен по информатике четвертый по популярности среди выпускников 2018 года. На протяжении последних двух лет выпускники Мурманской области показывают высокие результаты по данному предмету: каждый пятый сдававший экзамен получил от 80 и более баллов, выпускник гимназии № 1 г. Мурманск Артем Крылов получил 100 баллов.

Результаты ЕГЭ по географии продемонстрировали увеличение числа выпускников, которые успешно справились с экзаменом. Средний балл вырос на 6,15 балла, в два раза увеличилась доля высокобалльных работ, выпускник ковдорской школы № 1 Владислав Косабука получил 100 баллов, а доля не преодолевших минимальную границу уменьшилась на 4%.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня сопоставимы с результатами прошлого года. Экзамен по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале. Успешная сдача математики базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.