Мурманчанин хотел обмануть полицейских

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился житель областного центра 1987 года рождения с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-21093». По словам заявителя, транспортное средство было припарковано возле дома по улице Полярный Круг.

Полицейскими в установленном порядке мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

При проверке поступившего заявления сотрудники полиции выяснили, что заявитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а также был привлечён к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе разбирательства мужчина сознался в том, что никакого угона не было. Как выяснилось, по его вине произошло дорожно-транспортного происшествие – мурманчанин повредил своим автомобилем другое транспортное средство, после чего скрылся с места ДТП. Чтобы избежать ответственности, 29-летний житель Мурманска решил заявить в полицию об угоне его автомобиля неизвестным лицом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту заведомо ложного сообщения о преступлении дознавателем ОП № 3 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.