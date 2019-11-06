Мурманчанин Иван Чернышов стал обладателем премии Всероссийского литературного форума «Осиянное слово»

В начале ноября в легендарном писательском поселке Переделкино под Москвой состоялся ежегодный Всероссийский литературный форум им. Николая Гумилева «Осиянное слово».

В рамках форума прошел ряд литературных семинаров, где признанные мастера – редакторы «толстых» журналов и опытные писатели – подробно разбирали произведения участников встречи.

По итогам мероприятия победу в номинации «Проза» и «Гумилевскую» премию было решено присудить мурманскому писателю Ивану Чернышову за рассказ «Здоровье и дисциплина».

Для Ивана эта награда не стала первой. Помимо побед на федеральном уровне, у него есть и региональные достижения: первая книга Чернышова «Работа над ошибками» была издана на средства гранта губернатора Мурманской области.

Иван Чернышов – кандидат филологических наук, ведущий специалист отдела информационного обслуживания Областной научной библиотеки, ведущий литературного проекта для молодых литераторов Мурманской области «Школа критики».