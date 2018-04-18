Мурманчанин Константин Жучков стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории Константин Жучков, 10-классник мурманской средней общеобразовательной школы № 49, представлял Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады, который проходил в Сочи. Наставник – учитель истории и обществознания школы Людмила Иванова.



Заключительный этап олимпиады проходил на базе Кубанского государственного университета. В олимпиаде приняли участие 252 школьника 9-11 классов из 55 субъектов Российской Федерации.



Стоит отметить, что ежегодно олимпиада по истории проходила в два этапа, после которых жюри подводило итоги.



В этом году олимпиада проходила в три этапа. I и II туры – письменные, но во втором туре в дополнение к вопросам школьникам продемонстрировали фрагменты исторических видеоматериалов, по которым они должны были охарактеризовать эпоху. III тур – устный, на котором каждый участник получил отрывок из научной публикации, на основании которого необходимо было описать эпоху, подкрепив ответ историческими фактами, а также ответить на предложенные членами жюри и участниками олимпиады вопросы.



По итогам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории Константин Жучков вошел в число призеров и награжден дипломом.



Педагоги-наставники приняли участие в лекции «Историческая наука и историческое образование на современном этапе», которую прочел председатель жюри олимпиады, академик РАН, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Карпов.



Культурная программа олимпиады включала пешеходную экскурсию по Олимпийскому парку, прогулку по наб