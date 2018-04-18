РАМКИ ЗАКОНА: Дети пытаются зарабатывать деньги даже в опасных зонахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Земляки, весной почаще смотрите на крыши, под которыми вы ходите
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.04.18 15:09

Мурманчанин Константин Жучков стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории Константин Жучков, 10-классник мурманской средней общеобразовательной школы № 49, представлял Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады, который проходил в Сочи. Наставник – учитель истории и обществознания школы Людмила Иванова.

Заключительный этап олимпиады проходил на базе Кубанского государственного университета. В олимпиаде приняли участие 252 школьника 9-11 классов из 55 субъектов Российской Федерации.

Стоит отметить, что ежегодно олимпиада по истории проходила в два этапа, после которых жюри подводило итоги. 

В этом году олимпиада проходила в три этапа. I и II туры – письменные, но во втором туре в дополнение к вопросам школьникам продемонстрировали фрагменты исторических видеоматериалов, по которым они должны были охарактеризовать эпоху. III тур – устный, на котором каждый участник получил отрывок из научной публикации, на основании которого необходимо было описать эпоху, подкрепив ответ историческими фактами, а также ответить на предложенные членами жюри и участниками олимпиады вопросы. 

По итогам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории Константин Жучков вошел в число призеров и награжден дипломом.

Педагоги-наставники приняли участие в лекции «Историческая наука и историческое образование на современном этапе», которую прочел председатель жюри олимпиады, академик РАН, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Карпов.

Культурная программа олимпиады включала пешеходную экскурсию по Олимпийскому парку, прогулку по наб

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 397 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Человек.
16.04.18 22:51
Какие у нас заботливые депутаты! Аж сердце радуется. А заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска занимается и правильностью установки мусорного контейнера, как Президент РФ... Такие
Комментарий к новости:Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!
Александр Васильевич Коржаков
16.04.18 22:44
Нет, не молодежь должна искать себя в бизнесе, а УЧИТЕЛЯ!
Комментарий к новости:Молодёжь ищет себя в бизнесе
Д.О. Вернер
16.04.18 15:48
Теперь все осознали, что живут на севере, а не в Краснодарском крае, где в апреле уже нет надобности в очистке кровель...
Комментарий к новости:Глава региона подчеркнула необходимость системной работы по очистке кровель от наледи в муниципалитетах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20«Главные люди». Ток-шоу (6+)16:45«Международные новости». Информационная программа17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика