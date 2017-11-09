Мурманчанин купил чемодан с плохой «наследственностью»

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску был установлен неработающий 47-летний мурманчанин, который приобрёл чемодан, добытый преступным путём.

Мужчина достоверно знал, что ранее его знакомый похитил этот чемодан из торгового павильона, расположенного по проспекту Героев-североморцев в Мурманске.

Подозреваемый полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник успел перепродать чемодан, а вырученные с продажи деньги потратить по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.