Мурманчанин лишился 52 тысяч рублей, доверив банковскую карту своей знакомой

В отдел полиции № 1 обратился мурманчанин с заявлением о краже банковской карты, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 52 тысяч рублей. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать знакомую, с которой он накануне в своей квартире, расположенной по улице Полярные Зори, распивал спиртные напитки.

Спустя некоторое время он передал знакомой банковскую карту, сообщив пин-код, для того, чтобы она пошла в магазин и купила продукты питания. Но после ухода женщина в квартиру заявителя так и не вернулась.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили подозреваемую, - 38-летнюю ранее не судимую мурманчанку, - и доставили в отдел полиции.

Подозреваемая призналась в совершении кражи. Злоумышленница пояснила, что когда заявитель отдал ей банковскую карту, она решила обналичить денежные средства, имеющиеся на счёте, через банкомат. Чужими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.