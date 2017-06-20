Мурманчанин, навещая ребёнка, воровал ювелирные изделия у бывшей жены

В полицию Мурманска обратилась местная жительница 1958 года рождения с заявлением о краже золотых украшений из её квартиры на общую сумму 47 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что в краже ювелирных изделий имеются основания подозревать её бывшего супруга, который имел свободный доступ в квартиру, когда навещал их совместного ребёнка.

Сотрудники уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г.Мурманску установили местонахождение подозреваемого и опросили его. Мужчина признался в краже и пояснил полицейским, что тайно из шкатулки похищал драгоценности бывшей супруги в течение нескольких месяцев, после чего продавал их через разные точки сбыта. Полученными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее судимого за грабеж и угон жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.