Мурманчанин наврал полицейским об угоне своего автомобиля

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился житель областного центра 1999 года рождения с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хонда Аккорд». По словам заявителя, транспортное средство было припарковано возле дома на улице Мира.

Полицейскими в установленном порядке заявитель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В ходе разбирательства молодой человек сознался в том, что никакого угона не было. Как выяснилось, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Увидев проезжающий мимо дежурный наряд полиции, он испугался, что его остановят сотрудники полиции и привлекут к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Он решил оставить автомобиль и скрыться.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.