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Мурманская область. Арктика16.11.17 07:24

Мурманчанин не выдержал искушения деньгами

В дежурную часть с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился 39-летний мурманчанин. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что посредством банкомата, расположенного в магазине по проспекту Кольскому, совершал операцию по снятию наличных денег со счета банковской карты. Обналичив 25 тысяч рублей, потерпевший по рассеянности оставил их в ячейке выдачи после проведения операции. Вернувшись через непродолжительное время к банкомату, заявитель обнаружил, что снятые им купюры исчезли.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на банкомате, в помещении магазина, а также записи камер наружного видеонаблюдения.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с участковым уполномоченным полиции за совершение кражи путем свободного доступа был установлен подозреваемый – местный житель 1985 года рождения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он признался в содеянном и рассказал, что, увидев забытые деньги, решил присвоить их себе. Похищенное злоумышленник собирался потратить на личные нужды, однако довести задуманное до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

По факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает УМВД России по городу Мурманску.э

 

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