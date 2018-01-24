Мурманчанин незаконно хранил по месту жительства оружие и взрывчатые вещества

В отношении 52-летнего мурманчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ.

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы Мурманска, проживающей по улице Инженерной. По её словам, у неё с супругом произошел семейный конфликт. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что между супругами внезапно возник семейный конфликт на бытовой почве.

В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты около 147 грамм пороха различных видов и нарезное однозарядное огнестрельное короткоствольное оружие.

Экспертом установлено, что в изъятое оружие, которое раньше являлось пневматическим пистолетом, были незаконно внесены конструктивные изменения в виде установки ударника и рассверливания патронника, а также замены части муфты ствола, что даёт возможность произвести выстрелы разнозарядным способом.

Неработающий мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемый признался, что приобрел порох и оружие для личного пользования.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.