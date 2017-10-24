Мурманчанин, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и причинении вреда здоровью знакомому, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Предварительным следствием установлено, что 16 и 17 октября 2016 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей между ним и его знакомым, умышленно нанес последнему не менее девяти ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения потерпевшему, 1970 года рождения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, вечером 31 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Героев Рыбачьего в городе Мурманске, в ходе ссоры с сожительницей, умышленно, с целью убийства, нанес последней не менее 33 ударов деревянным стулом по голове, телу и конечностям. От полученных телесных повреждений женщина, 1968 года рождения, скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.