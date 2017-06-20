Мурманчанин отнял деньги у немощного горожанина, который после этого скончался

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение в отношении жителя города Максима М-ка по факту совершения двух краж с причинением значительного ущерба гражданину.

Особенностью данного дела явились обстоятельства совершения одной из краж, совершённой у пожилого мужчины, который не мог даже самостоятельно расплатиться за покупки в магазине.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 7 марта 2017 года потерпевший, получив пенсию и положив её в мешочек, отправился в магазин за покупками. Поскольку ему в силу возраста тяжело давалось совершать даже самые простые действия, кассир магазина помогла престарелому мужчине расплатиться за товар. Осужденный в момент оплаты товара находился рядом с потерпевшим и, пообещав ему помощь, вывел его из магазина.

Спустя 30 минут пенсионер пришёл в магазин и заявил о пропаже денег.

Спустя 22 дня после совершенного преступления потерпевший скончался, исковые требования о взыскании с виновного 25 тысяч рублей поддерживала в судебном заседании его внучка.

Судом с учётом позиции государственного обвинителя, несмотря на признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном и болезненное состояние здоровья, назначено виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, поскольку преступления совершены подсудимым в условиях непогашенной судимости за совершение ранее аналогичного преступления.