Мурманчанин перевёл деньги лже-риэлтору за услуги по сдаче жилья в аренду

В полицию Мурманска обратился местный житель 1967 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что искал в Интернете информацию о сдаче жилья в областном центре в аренду. На популярном сайте бесплатных объявлений он нашёл подходящий вариант и перезвонил по указанному номеру.

Собеседница представилась риэтором и пояснила, что её услуги по поиску квартиры в аренду стоят 4,5 тысячи рублей. Внезапно звонок сорвался, а на мобильный телефон потерпевшего пришло смс-сообщение с адресом неизвестного сайта. Мурманчанин перешёл по ссылке на сайт и нашёл новое объявление о сдаче в аренду жилья. Позвонив на номер телефона, указанный в объявлении, он узнал от незнакомой женщины, что её риэторские услуги будут стоить 4,5 тысячи рублей. Злоумышленница продиктовала потерпевшему номер своей банковской карты.

50-летний житель Мурманска перевёл неизвестной необходимую сумму. После этого ему на телефон пришли три смс-сообщения с адресами квартир в Мурманске. Потерпевший проследовал по двум адресам и с удивлением узнал, что квартиры в аренду не сдаются. По третьему адресу жильё сдаётся посуточно.

Поняв, что его обманули, житель областного центра отправился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе проверки полицейские установили, что потерпевший оба раза звонил на номера телефонов, зарегистрированные в Свердловской области.