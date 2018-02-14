Мурманчанин перевёл жителю Петербурга 280 тысяч рублей за автомобиль, который он так и не получил

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился горожанин с заявлением о мошенничестве. Он рассказал полицейским о том, что, просматривая в сети Интернет объявления о продаже автомобилей, нашёл подходящее предложение на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мурманчанин позвонил по указанному в информации номеру и узнал, что в качестве предоплаты необходимо перевести денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Неизвестный выслал мурманчанину номер карты для перевода. Заявитель перевёл деньги, после чего ему снова позвонил «продавец» и предложил встретиться для передачи автомобиля, но при этом попросил перевести оставшуюся сумму за покупку. Мужчина, проследовав к ближайшему банкомату, перевел 270 тысяч рублей.

Спустя некоторое время мурманчанин попытался дозвониться до «продавца», однако контактные телефоны оказались неактивными. Потерпевший понял, что он стал жертвой мошенника, и сразу отправился в полицию.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в ходе проверки полицейские установили, что мужчина общался с человеком по номеру, зарегистрированному в Санкт-Петербурге.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.