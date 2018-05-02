Мурманчанин погиб в ДТП в Сегежском районе

Вчера вечером около 18.41 в Сегежском районе на 654-м километре трассы Р-21 «Кола» произошло ДТП. Мурманчанин, водитель автомобиля «Лифан», выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Скания».

32-летний водитель легковушки погиб на месте аварии. 29-летняя пассажир иномарки доставлена в Медвежьегорскую ЦРБ с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов, устраняя последствия ДТП