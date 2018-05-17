Мурманчанин получил условный срок за незаконное приобретение и хранение наркотиков

В Ленинском районном суде Мурманска и.о. прокурора Мурманской области Сергеем Фирсовым поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Ч., 1983 года рождения, осужденного за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта в крупном размере к 3 годам 6 месяцам лишения условно с испытательным сроком 3 года.

Ч. полностью признал свою вину в том, что в марте 2018 года незаконно приобрел у неустановленного лица, путем изъятия из тайника в Мурманске, психотропное вещество в крупном размере, содержащее амфетамин, после чего хранил его в салоне автомобиля. Действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции.

В связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, отсутствием отягчающих, наличия семьи и ребенка, постоянной работы суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.