Мурманчанин, поверив мошеннику из «банка», перечислил ему более 200 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 обратился местный житель с заявлением о том, что путем мошенничества у него похищены денежные средства на сумму 200900 рублей.

Полицейские выяснили, что несколько дней назад мужчине позвонил неизвестный. Собеседник представился работником банка и сообщил, что ему положены денежные средства в сумме 650 тысяч рублей, которые якобы находились в платной банковской ячейке, открытой на его имя. Далее звонивший добавил, что для получения денежных средств необходимо оплатить содержание данной банковской ячейки.

Мужчина произвёл несколько переводов на указываемые ему номера банковских карт. В общей сложности потерпевший перечислил телефонному мошеннику 200900 рублей.

Спустя некоторое время обещанную денежную сумму заявитель так и не получил. Он попытался связаться с «работником банка», однако тот перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и сразу обратился в полицию. О подобных схемах мошенничеств ему было известно из средств массовой информации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия, сообщает УМВД России по городу Мурманску.