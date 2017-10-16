Мурманчанин предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр

Следственными органами по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Мурманска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Следствием установлено, что с декабря 2014 по июль 2016 года обвиняемый, с целью получения материальной выгоды, организовал в жилых домах на проспекте Героев-североморцев и улице Калинина в городе Мурманске проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи. Незаконная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В качестве игрового оборудования, на котором осуществлялось проведение незаконных азартных игр, использовались игровые автоматы и компьютеры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.