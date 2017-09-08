Мурманчанин пришёл в гости к давнему знакомому, избил его и отнял 5 тысяч рублей

7 сентября в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от местного жителя 1955 года рождения о совершенном в отношении него преступлении. Мужчина сообщил, что в его квартире по месту жительства знакомый с применением насилия отобрал 5 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы. 62-летний пенсионер рассказал полицейским о том, что к нему пришёл давний знакомый и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал требовать, чтобы он дал ему денег. Потерпевший отказался, и тогда злоумышленник несколько раз ударил его кулаком по лицу, после чего забрал деньги и скрылся.

Пенсионер рассказал полицейским, где предположительно может находиться его знакомый.

Спустя непродолжительное время 44-летний мурманчанин был задержан нарядом ППС и доставлен в отдел полиции. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по г.Мурманску, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.