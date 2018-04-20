Мурманчанин пытался проехать в Североморск по поддельным документам

На контрольно-пропускном пункте перед городом Североморск житель Мурманска, 1982 года рождения, предъявил сотрудникам военизированной охраны паспорт гражданина РФ с признаками подделки. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа из отдела полиции.

Полицейскими документы у мужчины были изяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они являются фальшивыми. Оперативниками установлено, что северянин незаконно, с целью проезда через КПП на территорию ЗАТО заменил страницу со штампом о регистрации.

По факту использования поддельного пропуска в отношении северянина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.