Мурманчанин с криминальным прошлым позарился на чужой велосипед велосипеда

В отдел полиции Мурманска обратился мужчина 1962 года рождения с сообщением о краже принадлежащего ему велосипеда «Стелс» стоимостью около 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что велосипед был оставлен владельцем без надлежащего присмотра в общем тамбуре рядом с квартирой. Этим и воспользовался злоумышленник. С места происшествия оперативники изъяли отпечатки пальцев рук похитителя, которые были проверены по специализированным базам данных.

В ходе проведения розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель, ранее многократно судимый за хищение чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в содеянном подозреваемый признался. Похищенный велосипед он успел продать. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.