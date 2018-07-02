Мурманчанин, совершивший убийство своего знакомого, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Мурманска. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что в ночное время 17 февраля 2018 года обвиняемый находился в помещении квартиры одного из домов по улице Заводская в жилом районе Росляково у своего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, во время которой злоумышленник вооружился ножом и нанёс потерпевшему не менее 4 ударов клинком в область туловища и конечностей, причинив проникающие колото-резаные раны с повреждением сердца. После чего он скрылся с места преступления.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе детального осмотра место происшествия было тщательно исследовано с целью обнаружения объектов и следов, имеющих значение для расследования, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. При осмотре на одной из записей зафиксирован момент, как мужчина выбрасывает в снежный сугроб предмет, похожий на нож.

В результате поисковых мероприятий, проведенных следователями-криминалистами, совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области, с использованием криминалистической техники – металлоискателей в указанном сугробе обнаружен нож, на лезвии которого имелась кровь. Благодаря слаженной работе следователей СК России и полицейских злоумышленник был задержан.

Под тяжестью собранных следствием доказательств обвиняемый признал вину в совершенном преступном деянии. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.