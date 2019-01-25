Мурманчанин убил гостя ударом ножа в глаз

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 38-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, – убийство.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, 22 января из дежурной части территориального подразделения полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в квартире одного из домов по улице Радищева Мурманска. Находившийся на месте происшествия хозяин квартиры пояснил прибывшему следователю, что потерпевший скончался от действий неустановленного лица, напавшего на него, когда тот открыл входную дверь квартиры. Мужчина утверждал, что не видел, кто и каким образом нанёс телесные повреждения убитому.

Благодаря грамотно проведенным первоначальным следственным действиям версия подозреваемого о произошедшем была опровергнута, восстановлена реальная картина произошедшего.

Так, по версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между указанными лицами произошла ссора – потерпевший, 1987 года рождения, несмотря на требования хозяина квартиры, отказывался её покидать. В ходе конфликта подозреваемый взял со стола кухонный нож и нанёс им удар в глаз своему гостю, причинив последнему колото-резанное ранение головы с повреждением головного мозга. От такой раны мужчина скончался на месте.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.