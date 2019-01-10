Мурманчанин убил своего знакомого во врем ночной пьянки

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Мурманска по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

9 января 2019 года в одной из квартир по улице Героев Рыбачьего Мурманска было обнаружено тело 39-летнего мужчины, с телесными повреждениями. В этот же день установлен и задержан знакомый погибшего – ранее несудимый местный житель, 1963 года рождения, лично сообщивший правоохранительным органам о совершенном им деянии.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 января подозреваемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс своему знакомому два удара ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой во главе со следователем следственного отдела по городу Мурманск обнаружены и изъяты следы крови погибшего, предметы его одежды, а также орудие преступления.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.