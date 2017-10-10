Мурманчанин украл деньги с банковский карты сослуживца через услугу «мобильный банк»

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 65-летнего мурманчанина о краже денежных средств. Мужчина рассказал полицейским, что, находясь на работе, он оставил мобильный телефон на подзарядке. Некоторое время спустя посредством смс-сообщения он узнал, что со счета его банковской карты без его ведом списаны денежные средства в сумме 7 тысяч рублей. Обратившись на горячую линию банка, потерпевший выяснил у оператора, что заявка на списание денег поступила в банк через услугу «мобильный банк».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в совершении преступления. Девушка пояснила, что денежные средства в сумме 7 тысяч рублей ей перевел знакомый, который сообщил, что у него возникли проблемы с его банковской картой и по этой причине он переведет ей сумму с другой карты. Девушка обналичила денежные средства и передала знакомому при личной встрече.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель областного центра, который работает в одной организации с потерпевшим.

Подозреваемый рассказал полицейским, что увидел мобильный телефон, лежащий без присмотра. Убедившись в том, что за его действиями никто не следит, он воспользовался услугой «мобильный банк» для перевода средств на расчетный счет знакомой. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.