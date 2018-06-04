Мурманчанин украл и сдал в металлолом металлические перила, установленные у здания кинотеатра

В дежурную часть обратился мурманчанин с заявлением о краже, который сообщил, что неизвестное лицо похитило два фрагмента металлических перил, установленных у здания кинотеатра, расположенного в Ленинском округе города Мурманска, на сумму около 31 тысячи рублей.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что металлические перила злоумышленник сдал на пункте приёма металлолома.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками Росгвардии установили подозреваемого в совершении данного преступления и доставили в отдел полиции. Им оказался 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное имущество было изъято полицейскими.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.