Мурманчанин украл коллекцию серебряных монет у знакомого и сдал их в скупку

В дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества из его квартиры, расположенной по пр. Кольскому, обратился 70-летний мужчина. По словам потерпевшего, в числе похищенного находится коллекция серебряных монет стоимостью 40 тысяч рублей.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что сам он уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург, ключи от квартиры, где хранилась часть вещей, оставил знакомой. Женщина, которой он доверял, присматривала за жильем уже более пяти лет.

Побеседовав со знакомой потерпевшего, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении. Сын северянки, проживавший ранее совместно с ней, ушел из дома после крупной ссоры. Он самовольно забрал ключи от квартиры потерпевшего и поселился там.

В течение нескольких месяцев неработающий мужчина употреблял спиртное, приглашал в гости малознакомых людей, которые оставались ночевать. Проснувшись в один из дней, мужчина обнаружил, что часть вещей из квартиры пропала. Обыскав оставшееся имущество, он нашел коллекционные серебряные монеты в количестве 13 штук. Злоумышленник присвоил их, сдал в скупку и перебрался жить к друзьям.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1992 года рождения, который признался в содеянном, пояснив, что на совершение кражи его толкнули жизненные обстоятельства – отсутствие работы и нужда в средствах для существования.

По факту кражи в отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.