Мурманчанин украл с витрины в магазине кондитерские изделия на 4,5 тысячи рублей

В полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, расположенного по улице Энергетиков в поселке Мурмаши. Заявительница пояснила, что неизвестным лицом с витрины в торговом зале путем свободного доступа были похищены кондитерские изделия. Ущерб, причиненный магазину, составил 4,5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперт изъял следы пальцев рук, имеющиеся на месте совершения преступления. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мурманчанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что похищенное использовал в личных целях.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.