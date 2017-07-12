Мурманская область. Арктика12.07.17 07:23
Мурманчанин, упавший с седьмого этажа, скончался на месте происшествия
Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения мужчины из окна жилого дома в Мурманске.
По предварительной информации следствия, мужчина, 1969 года рождения, выпал с седьмого этажа из окна квартиры по улице Крупской, скончавшись на месте происшествия.
Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
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