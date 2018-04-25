Мурманчанин в баре выяснял отношения с помощью пистолета

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий, полицейскими установлен факт причинения злоумышленником вреда здоровью потерпевшего.

Ссора между мужчинами произошла в начале года в одном из ночных клубов областного центра. Ее причиной стала личная неприязнь и употребленный ими алкоголь. Подозреваемый в совершении преступлений мурманчанин 1989 года рождения, находясь на лестничной площадке клуба, использовал травматический пистолет в качестве оружия и произвел не менее 10 выстрелов, причинив телесные повреждения потерпевшему 1986 года рождения.

Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и незаконный оборот наркотических средств. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Теперь после заключения эксперта о состоянии здоровья пострадавшего дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску в отношении злоумышленника возбуждено еще уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.