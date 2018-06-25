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Мурманская область. Арктика25.06.18 14:45

Мурманчанин Владимир Зима получил диплом лауреата Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

В Санкт-Петербурге состоялся первый этап награждения победителей II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». В этот день дипломы и подарки были вручены одиннадцати лауреатам – выпускникам школ, лицеев и гимназий.

Знакомство с Петербургом на обзорных экскурсиях, посещение колоннады Исаакиевского собора, прогулка по Петропавловской крепости, участие в российском празднике выпускников «Алые паруса» на Дворцовой площади – всё это награда за искренность и самобытность работ победителей II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!».

Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Полпред главы государства Александр Беглов и министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева вручили каждому лауреату диплом и серебряную ручку с дарственной надписью в память о победе в конкурсе. Учителям, под чьим наставлением были написаны работы-победители, были вручены Благодарственные письма за подписью полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Награду получили и выпускник мурманской гимназии № 6 Владимир Зима и его наставник – учитель русского языка и литературы Ирина Хлуд.

Вручая награду мурманчанину, министр просвещения Ольга Васильева отметила: «Володя написал о том, что 7 лет назад приехал в Мурманск из Восточного Казахстана. Ему 12 лет, он оказывается в новой среде, пишет, что сближается с новыми друзьями, благодарит школу. Но главное что прозвучало – он не отказывается от своего прошлого. Да, я русский по рождению, я гражданин России, но я благодарен той части жизни, которая была в Восточном Казахстане. Так и мы, на мой взгляд, не можем отказаться ни от одной страницы нашего прошлого, тяжелого ли, прекрасного. Это прошлое нашей страны, которую мы должны беречь, холить и лелеять».

По инициативе члена Организационного комитета конкурса сочинений, Исполнительного директора Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексея Багарякова, в этот раз лауреатов сопровождали их педагоги.

Незабываемый по накалу эмоций праздник состоялся благодаря оператору проекта «Я – гражданин России!» – Стратегическому партнерству «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя, содействии регионов-участников конкурса и участии главного партнера конкурса ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», глава которого Максим Хитров принял личное участие в церемонии награждения.

В сентябре команда Стратегического партнерства «Северо-Запад» организует проведение второго этапа награждения лауреатов II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». После летних каникул от Мурманской области на торжественную церемонию награждения в Петербург вместе со своими педагогами прибудут победители конкурса в возрастных категориях «7-8 классы», «9-10 классы» и «учащиеся учреждений среднего профессионального образования».

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свой
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печальненько
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Вера
21.06.18 21:26
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