Мурманчанин во время конфликта убил жену ножом

По версии следствия, в вечернее время в конце февраля 2018 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства по улице Свердлова в Мурманске, схватил нож и нанёс им удары в грудь жены. От полученных ран она скончалась на месте.

В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан мурманчанин, 1958 года рождения. В содеянном он признался и написал явку с повинной, пояснив, что убил супругу из-за возникшего между ними конфликта.

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области предъявлено обвинение за совершение особо тяжкого преступления жителю города Мурманска по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время мужчине на основании собранных доказательств уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.