Мурманчанин выстрелил в собутыльника из травматического пистолета

В ночное время суток в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, проживающего по улице Лобова. Мужчина сообщил, что между его знакомыми, которые находились у него в гостях, возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из травматического оружия. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что компания знакомых распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами, находящимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт, который продолжился на лестничной площадке. В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в потерпевшего, после чего скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый в причинении вреда здоровью был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее 24-летний местный житель не привлекался к уголовной ответственности.

Полученные потерпевшим огнестрельное ранение паховой области и ушибленная рана левого бедра согласно заключению судмедэксперта расцениваются как травмы легкой степени тяжести. В связи с этим по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.