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Мурманская область. Арктика11.09.17 07:30

Мурманчанин взял чужой мобильный телефон, чтобы никто его не похитил

В полицию обратилась мурманчанка  с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что пока она находилась на работе в рыбопромысловой компании, расположенной в Первомайском округе областного центра, где неизвестный похитил её мобильный телефон. Причиненный материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении, а также записи камер наружного видеонаблюдения. На одной из записей оперативники заметили, как мужчина выходит из организации, обходит здание и, воспользовавшись тем, что мобильный телефон был оставлен без должного присмотра, похищает его путем свободного доступа с подоконника.

Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался мужчина, который в этот же день приходил устраиваться на работу в компанию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 47-летний, ранее судимый, мурманчанин. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что, увидев мобильный телефон, лежащий на подоконнике, решил его взять, чтобы никто его не похитил, после чего отдать имущество хозяину. Однако, по факту подозреваемый этого не сделал.

Похищенный мобильный телефон был у него изъят в ходе личного обыска.

Дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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