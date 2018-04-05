Мурманчанин зверски избил знакомого, задолжавшего крупную денежную сумму

В дежурную часть областного центра поступило сообщение из медучреждения о том, что от дома, расположенного по улице Хлобыстова, госпитализирован мурманчанин. Медики квалифицировали у него телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, перелома костей основания черепа, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

После опроса пострадавшего сотрудникам полиции удалось выяснить, что он задолжал крупную денежную сумму коллеге по работе и на этой почве между ними произошёл конфликт. В результате ссоры мужчина избил должника, нанеся ему серьёзные повреждения.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску 28-летни подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее мурманчанин не привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.