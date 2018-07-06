Мурманчанина будут судить за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Прокурором Первомайского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятку должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).

По версии следствия, обвиняемый 24 апреля этого года, находясь в районе дома № 3 по ул.Крупской в Мурманске, лично передал сотрудникам ДПС в качестве взятки денежные средства в размере 11 тысяч 200 рублей за заведомо незаконное бездействие, направленное на несоставление материалов по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, свои преступные действия, направленные на дачу взятку сотрудникам ДПС, обвиняемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудники ДПС не приняли взятку и сообщили о случившимся в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью, пояснил, что раскаивается в содеянном и согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска.