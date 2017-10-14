Мурманчанина избил и ударил ножом малознакомый гость

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мурманчанина, имеющего телесные повреждения - ушибы головы и колющие раны правого бедра. Врачи травмы расценили как причинившие легкий вред здоровью.

Северянин рассказал сотрудникам полиции, что у него в гостях находился малознакомый мужчина, с которым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину квартиры удар кулаком в лицо, после чего, схватив кухонный нож и используя его в качестве оружия, нанес его рукоятью несколько ударов по голове, а также два колющих удара клинком ножа в правое бедро.

Участковыми уполномоченными отдела полиции по городу Мурманску подозреваемый - житель Карелии - был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.