Мурманчанина на год ограничили в свободе и лишили прав за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью
Прокуратурой Мурманской области в апелляционной инстанции, в Мурманском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина И.,
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами на срок 2 года, также удовлетворен иск прокурора в пользу Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании расходов на лечение потерпевшей в сумме 101968, 29 рублей.
И. признан виновным в том, что 23.11.2016 в Мурманске, управляя исправным автомобилем, не учтя метеорологических условий и выбрав скорость, не позволяющую постоянно контролировать движение автомобиля, совершил наезд на автомобили, находившиеся на пути следования без движения после ранее произошедшего ДТП, а также на пешехода, находившегося между транспортными средствами.
В результате действий И. у потерпевшей, которая в результате предыдущего ДТП практически не пострадала, были диагностированы: сочетанная травма тела с травматическим шоком 1 степени, раны кистей, перелом бедренной кости, скальпированная рана бедра. Сразу после аварии потерпевшая попала в реанимацию.
В судебном заседании апелляционной инстанции осужденный просил приговор изменить, считая назначенное ему дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами чрезмерно суровым и несправедливым, ссылался на наличие кредитов и необходимости заботиться о родных.
Суд апелляционной инстанции согласился с позицией государственного обвинения о справедливости назначенного наказания, поскольку осужденный и ранее допускал административные правонарушения в связи с несоблюдением правил дорожного движения.
Приговор оставлен без изменения.