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Мурманская область. Арктика10.05.18 11:14

Мурманчанина на год ограничили в свободе и лишили прав за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью

Прокуратурой Мурманской области в апелляционной инстанции, в Мурманском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина И., 1994 г.р., осужденного приговором Первомайского районного суда города Мурманска от 14.03.2018 за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей по неосторожности вследствие нарушения правил дорожного движения.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами на срок 2 года, также удовлетворен иск прокурора в пользу Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании расходов на лечение потерпевшей в сумме 101968, 29 рублей.

И. признан виновным в том, что 23.11.2016 в Мурманске, управляя исправным автомобилем, не учтя метеорологических условий и выбрав скорость, не позволяющую постоянно контролировать движение автомобиля, совершил наезд на автомобили, находившиеся на пути следования без движения после ранее произошедшего ДТП, а также на пешехода, находившегося между транспортными средствами.

В результате действий И. у потерпевшей, которая в результате предыдущего ДТП практически не пострадала, были диагностированы: сочетанная травма тела с травматическим шоком 1 степени, раны кистей, перелом бедренной кости, скальпированная рана бедра. Сразу после аварии потерпевшая попала в реанимацию.

В судебном заседании апелляционной инстанции осужденный просил приговор изменить, считая назначенное ему дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами чрезмерно суровым и несправедливым, ссылался на наличие кредитов и необходимости заботиться о родных.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией государственного обвинения о справедливости назначенного наказания, поскольку осужденный и ранее допускал административные правонарушения в связи с несоблюдением правил дорожного движения.

Приговор оставлен без изменения.

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