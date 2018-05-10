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Мурманская область. Арктика10.05.18 09:49

Мурманчанина отправили в колонию за квартирную кражу

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен в силе приговор Ленинского районного суда в отношении жителя Мурманска, осужденного за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что 28 января 2018 года в вечернее время У. при помощи имеющихся у него ключей незаконно проник в квартиру по месту жительства О., откуда из корыстных побуждений, в целях получения личной материальной выгоды, похитил плазменный телевизор стоимостью 19000 рублей, принадлежащий О.

Прокурор ориентировал суд, что с учетом тяжести преступления и данных о личности невозможно исправление гражданина У. без изоляции его от общества. Судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, защитником осужденного в его интересах подана апелляционная жалоба, в которой защитник считал приговор, постановленный в отношении своего подзащитного, чрезмерно суровым. Просил применить условное осуждение в отношении осужденного.

Суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.

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