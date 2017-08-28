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Мурманская область. Арктика28.08.17 12:21

Мурманчанина ранним утром в автогаражном кооперативе избили арматурой

В полицию Мурманска в июне текущего года поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель областного центра 1976 года рождения обратился в больницу с травмой головы. Потерпевший с ушибленными ранами головы был обслужен амбулаторно.

Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшего, установил, что его ударил по голове несколько раз металлическим куском арматуры незнакомый мужчина на территории автогаражного кооператива ранним утром. Напал на потерпевшего неизвестный беспричинно, затеяв ссору.

Полученные от потерпевшего сведения участковый передал наружным нарядам полиции, и спустя непродолжительное время избивший мужчину житель областного центра 1992 года рождения, ранее судимый за хулиганство, был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном, однако пояснить, почему он напал на незнакомого ранее мужчину, он не смог. Полицейские в ходе проверки установили, что мурманчанин имеет заболевание в виде невроза.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, травмы потерпевшего в соответствии с полученным в конце августа медицинским заключением расцениваются как лёгкий вред здоровью, в связи с чем в настоящее время дознавателем Октябрьского отдела полиции в отношении безработного ранее судимого 25-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».  Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

 

 

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