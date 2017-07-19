Мурманчанину грозят два года лишения свободы за приобретение краденого мобильного телефона

Сотрудниками полиции в ходе расследования уголовного дела о хищении имущества путём свободного доступа выявили подозреваемого в скупке краденного. Имущество было украдено злоумышленником в квартире по просп.Кольский у знакомой.

Неработающий житель областного центра 1995 года рождения, находясь у дома по просп.Михаила Бабикова, приобрёл у 19-летнего молодого человека мобильный телефон «Самсунг». Северянин знал о том, что мобильный телефон был добыт преступным путём, но при этом согласился его купить.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее судим он не был. Мобильный телефон был изъят при проведении личного досмотра.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.