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Мурманская область. Арктика18.10.17 14:40

Мурманчанину назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ за наезд на дорожного рабочего

В августе текущего года на улице Павлова неизвестный на автомобиле «Рено Логан» сбил дорожного рабочего. Несмотря на попытки коллег пострадавшего остановить виновника, он уехал с места ДТП и скрылся во дворах. В городе был введен план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий спустя непродолжительное время водитель, управлявший автомобилем, был задержан сотрудниками ГИБДД возле своего дома.

Сотрудники ГИБДД установили, что сбивший дорожного рабочего житель областного центра 1989 года осужден по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В момент наезда на рабочего он был лишен прав и управлял автомобилем незаконно.

Также в ходе проверки дорожные полицейские установили, что автомобиль «Рено Логан» мурманчанину не принадлежит. Владелец автомобиля сдал его в аренду, а арендатор в свою очередь передал автомобиль мужчине, с которым он познакомился в социальной сети.

По факту в отношении жителя Мурманска были составлены административные протоколы за оставление места ДТП и за управление автомобилем без прав. За данные правонарушения мужчине назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством.

По факту причинения вреда здоровью проводится проверка. Судмедэкспертом будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного дорожному рабочему в результате ДТП. Согласно заключению экспертизы будет принято процессуальное решение.

 

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