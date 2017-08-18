Мурманчанину за ложный звонок о теракте придётся отработать 100 часов и компенсировать все затраты спецслужб по выезду на объект

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Л-ва. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В судебном заседании установлено, что Л-ев 21 мая 2017 года с 4 часов 43 минут до 5 часов 13 минут, зная, что взрывчатых устройств, либо взрывчатых веществ в помещении школы № 16 он не закладывал, и сообщение об угрозе готовящегося взрыва является ложным, со своего мобильного телефона позвонил на пульт оператора УМВД России по г.Мурманску и сообщил дежурному о готовящемся акте терроризма в школе.

Сотрудниками УМВД России по г.Мурманску проведены специальные мероприятия , направленные на пресечение террористической акции, обеспечения безопасности физических лиц, в ходе проведении которых, было достоверно установлено, что сообщение полученное от Л-ва, является заведомо ложным и не соответствует действительности.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, является почётным донором России.

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, признание подсудимым своей вины, назначил Л-ву наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Кроме того, с осужденного взысканы расходы, понесенные государством для обеспечения выезда спецслужб.