Мурманчанка Анастасия Егорова - победитель этапа кубка России по биатлону!
На пятом этапе Кубка России по биатлону, который в эти дни проходит в Башкортостане, определились победители в марафонские дистанции по биатлону. В женской гонке на
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, другие участницы из мурманской команды Айдан и Диана Денежкины финишировали на 39 и 43 местах соответственно, а Светлана Лунина сошла с дистанции после третьего огневого рубежа.
В мужской биатлонной гонке на