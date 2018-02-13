Мурманчанка Анастасия Егорова - победитель этапа кубка России по биатлону!

На пятом этапе Кубка России по биатлону, который в эти дни проходит в Башкортостане, определились победители в марафонские дистанции по биатлону. В женской гонке на 30 км победу одержала мурманчанка Анастасия Егорова, допустив 4 промаха на «стойке» и чисто пройдя «лёжку» она на 14 секунд опередила свою ближайшую соперницу из Нового Уренгоя Ларису Куклину, третье место досталось Наталье Гербуловой из Красноярска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, другие участницы из мурманской команды Айдан и Диана Денежкины финишировали на 39 и 43 местах соответственно, а Светлана Лунина сошла с дистанции после третьего огневого рубежа.