Мурманчанка будет привлечена к уголовной ответственности за кражу денежных средств

В дежурную часть полиции с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился 33-летний мурманчанин.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что посредством банкомата, расположенного в одном из супермаркетов, совершал операцию по снятию наличных денег со счета банковской карты. Заявитель пояснил, что банкомат не выдавал денежные средства, и, подумав, что он не исправен, мужчина покинул зону банкоматов. Спустя некоторое время ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение о списании денежных средств со счета банковской карты. Вернувшись к банкомату, мужчина не обнаружил в ячейке денежные средства.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на банкомате и в помещении супермаркета.

За совершение данного преступления сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Мурманску была установлена ранее не судимая жительница Мурманска, 1988 года рождения.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Она призналась в содеянном и рассказала, что, увидев деньги в ячейке, решила присвоить их себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.