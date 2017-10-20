Мурманчанка может получить реальный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

Сотрудниками полиции в ходе проверки миграционных учетов было установлено, что 48-летняя жительница Мурманска зарегистрировала в собственной квартире четверых граждан иностранного государства без намерения предоставить им жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что по указанному адресу по улице Павлова иностранцы – граждане одной из стран ближнего зарубежья – не проживают. В ходе опроса владелица квартиры призналась, что постановку на учет она осуществила в целях получения денежных средств в размере нескольких тысяч рублей.

По факту в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.