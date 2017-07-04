Мурманчанка нанесла ножевое ранение мужу

Полицейскими в областном центре установлена подозреваемая в причинении вреда здоровью мурманчанину. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обращение в медицинское учреждение 32-летнего мужчины с колото-резанными ранами плеча. Медики квалифицировали эти телесные повреждения, как легкий вред здоровью.

Опросив северянина, сотрудники полиции установили, что у потерпевшего произошел конфликт с супругой, возникший на почве личных неприязненных отношений. В квартире по месту жительства на улице Марата, подозреваемая нанесла мужу удар ножом в область плеча.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая - неработающая местная жительница 1963 года рождения установлена.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет.