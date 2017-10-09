Мурманчанка не поверила телефонному мошеннику

В дежурную часть полиции города обратилась мурманчанка с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил заведомо ложные сведения о том, что ее сын совершил преступление - причинил телесные повреждения. Проблему, по словам звонившего, можно было «решить», но для этого требовалось перевести денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.

Бдительная мурманчанка, зная о подобных схемах обмана из средств массовой информации, не стала продолжать разговор с мошенником. Созвонившись с сыном и убедившись, что он находится на работе, она отправилась в отдел полиции. Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.