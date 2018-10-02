Центр Мурманска отдают под праздникНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.10.18 09:10

Мурманчанка, осуществлявшая предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемая и с 1 января 2012 года до 15 июля 2015 года, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совершила уклонение от уплаты налогов – налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость, путём непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений на общую сумму более 7 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, проведённой следователем в ходе предварительного следствия работой, направленной на возмещение в бюджет сумм неуплаченных налогов, удалось добиться частичной уплаты НДФЛ в сумме 650 тысяч рублей, а также погашение задолженности обвиняемой продолжается и после окончания предварительного следствия.

Свою вину в совершении данного преступления обвиняемая признаёт полностью.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) в отношении жительницы города Мурманска, осуществлявшей предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Галина Орешина
02.10.18 12:09
Здравствуйте, на ул. Ломоносова 12-46 нет отопления во всей квартире,дважды обращалась в 051,что делать?!!! *** Необходимо звонить в управляющую компанию, потом в Госжилинспекцию (тел. 486-717, режи
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Светлана
02.10.18 11:37
Здравствуйте, я уже неоднократно на разных форумах задавала вопрос - где сейчас установлен этот меч? где на него можно полюбоваться? *** Меч был передан в Мурманский областной краеведческий музей. В
Комментарий к новости:Алесей Веллер продемонстрировал Меч Победы
Красникова Ольга Германовна
02.10.18 07:34
В Мурмашах по ул. Тягунова до сих пор батареи холодные по одному из стояков подъезда, коммунальные службы не работают - БЕЗОБРАЗИЕ. 02.10.2018
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились-PRO ВалютуКурс евро снизился на 76 копеек, доллара - на 35 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПравительство страны собирается пощипать россиян путём введения нормы энергопотребления для населения-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 274 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика