Мурманчанка, осуществлявшая предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемая и с 1 января 2012 года до 15 июля 2015 года, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совершила уклонение от уплаты налогов – налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость, путём непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений на общую сумму более 7 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, проведённой следователем в ходе предварительного следствия работой, направленной на возмещение в бюджет сумм неуплаченных налогов, удалось добиться частичной уплаты НДФЛ в сумме 650 тысяч рублей, а также погашение задолженности обвиняемой продолжается и после окончания предварительного следствия.

Свою вину в совершении данного преступления обвиняемая признаёт полностью.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) в отношении жительницы города Мурманска, осуществлявшей предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.